Усе місто в диму: у Миколаєві пролунала серія вибухів

Липень, 12 в 6:03

Уранці 12 липня в Миколаєві пролунала серія вибухів.

Цей факт підтвердив міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич.

Очевидці нарахували понад 25 потужних звуків.

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За їхніми словами, місто заполонив чорний дим.

Вибухи почали лунати відразу після оголошення повітряної тривоги о 04.04.

Дозволили людям покинути укриття о 05.51.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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