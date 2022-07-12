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Факты / Украина

В Энергодаре и Мелитополе слышны взрывы: ВСУ бьют по базам оккупантов

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
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В Энергодаре и Мелитополе слышны взрывы: ВСУ бьют по базам оккупантов
Фото: Depositphotos

Днем 12 июля в Мелитополе и Энергодаре Запорожской области снова слышны взрывы.

По данным местных жителей, Вооруженные Силы Украины наносят высокоточные удары по базам и складам российских оккупантов. Однако подтвержденной информации пока нет.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в поселке Мирное горит военная база российских солдат. Жители города услышали около 25 взрывов, а со стороны базы виден черный густой дым.

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Известно, что туда российские военные перевезли свою технику, после того, как неделю назад украинские защитники нанесли сильные удары по базе врага в районе аэродрома в Мелитополе.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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