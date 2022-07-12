ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ в Новой Каховке
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области вечером 11 июля раздавались взрывы.
Обновлено 12 июля. Уже ночью 12 июля оперативное командование Юг подтвердило уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке.
Ракетно-артиллерийские подразделения, относящиеся к ведомству командования, в ходе выполнения огневых задач 11 июля ликвидировали также:
- 52 военных армии РФ,
- гаубицу Мста-Б,
- миномет,
- семь единиц бронированной и автомобильной техники.
Обновлено в 23.35.
Источники Инсайдера сообщают, что на момент удара на базе оккупантов в Новой Каховке находился большой автопарк техники орков в том числе много бензовозов, не менее 50 единиц.
— Помимо этого, визуально подтверждено наличие более 200 ракет для РСЗО Смерч. Помимо этого на складах замечено множество других ящиков, — говорится в сообщении.
Обновлено в 23.15
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ попали в склад боеприпасов в Новой Каховке.
— У людей вылетают окна, но они всё равно радуются… Потому что это значит, что ВСУ близко, — отметил Хлань.
Советник главы Офиса президента Алексий Арестович в эфире Фейгин Live заявил, что идет детонация складов боеприпасов оккупантов.
— Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено, – написал глава Общественного совета при Одесской ОГА – спикер начальника ОВА Сергей Братчук.
Напомним, что сегодня, 11 июля, в Херсоне были слышны взрывы. Также сообщалось, что горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск. Также детонируют вражеские склады с боеприпасами.
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Источник: Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами, ОК Юг