Июль, 12 в 7:05

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области вечером 11 июля раздавались взрывы.

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ в Новой Каховке / 4 фотографии

Обновлено 12 июля. Уже ночью 12 июля оперативное командование Юг подтвердило уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке.

Ракетно-артиллерийские подразделения, относящиеся к ведомству командования, в ходе выполнения огневых задач 11 июля ликвидировали также:

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52 военных армии РФ,

гаубицу Мста-Б,

миномет,

семь единиц бронированной и автомобильной техники.

Обновлено в 23.35.

Источники Инсайдера сообщают, что на момент удара на базе оккупантов в Новой Каховке находился большой автопарк техники орков в том числе много бензовозов, не менее 50 единиц.

— Помимо этого, визуально подтверждено наличие более 200 ракет для РСЗО Смерч. Помимо этого на складах замечено множество других ящиков, — говорится в сообщении.

Обновлено в 23.15

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что ВСУ попали в склад боеприпасов в Новой Каховке.

— У людей вылетают окна, но они всё равно радуются… Потому что это значит, что ВСУ близко, — отметил Хлань.

Советник главы Офиса президента Алексий Арестович в эфире Фейгин Live заявил, что идет детонация складов боеприпасов оккупантов.

— Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено, – написал глава Общественного совета при Одесской ОГА – спикер начальника ОВА Сергей Братчук.

Напомним, что сегодня, 11 июля, в Херсоне были слышны взрывы. Также сообщалось, что горит еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск. Также детонируют вражеские склады с боеприпасами.

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Источник: Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами, ОК Юг