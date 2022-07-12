В Енергодарі та Мелітополі чути вибухи: ЗСУ б’ють по базах окупантів

Липень, 12 в 15:20

Вдень 12 липня у Мелітополі та Енергодарі Запорізької області знову чути вибухи.

За даними місцевих жителів, Збройні Сили України наносять високоточні удари по базах та складах російських окупантів. Проте підтвердженої інформації наразі немає.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у селищі Мирне горить військова база російських солдат. Жителі міста почули близько 25 вибухів, а зі сторони бази видно чорний густий дим.

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Відомо, що туди російські військові перевезли свою техніку, після того як тиждень тому українські захисники завдали сильних ударів по базі ворога в районі аеродрому в Мелітополі.

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