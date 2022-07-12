Июль, 12 в 9:39

С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины уничтожили около 37 470 российских оккупантов. За сутки ликвидировали еще 70 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе. Также украинские военные уничтожили уже более 1,6 тыс. вражеских танков, сбили 217 самолетов и 188 вертолетов.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 649 (+4);

боевые бронированные машины – 3 829 (+1);

артиллерийские системы – 838;

РСЗО – 247;

средства ПВО – 109;

самолеты – 217;

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676;

крылатые ракеты – 155;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 699 (+3);

специальная техника – 66.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Николаевском направлении.

Между тем, по информации Генштаба, враг пытается улучшить свое тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Оккупанты применяют штурмовую и армейскую авиацию, в отдельных районах проводят фортификационное обустройство передовых позиций.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.