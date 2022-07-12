ВСУ ликвидировали уже более 37,4 тыс. оккупантов: потери РФ в Украине
С начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины уничтожили около 37 470 российских оккупантов. За сутки ликвидировали еще 70 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе. Также украинские военные уничтожили уже более 1,6 тыс. вражеских танков, сбили 217 самолетов и 188 вертолетов.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 649 (+4);
- боевые бронированные машины – 3 829 (+1);
- артиллерийские системы – 838;
- РСЗО – 247;
- средства ПВО – 109;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676;
- крылатые ракеты – 155;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 699 (+3);
- специальная техника – 66.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Николаевском направлении.
Между тем, по информации Генштаба, враг пытается улучшить свое тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
Оккупанты применяют штурмовую и армейскую авиацию, в отдельных районах проводят фортификационное обустройство передовых позиций.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.