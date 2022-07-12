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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували вже понад 37,4 тис. окупантів: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували вже понад 37,4 тис. окупантів: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України знищили близько 37 470 російських окупантів. За добу ліквідували ще 70 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі. Також українські військові знищили вже понад 1,6 тис. ворожих танків, збили 217 літаків і 188 гелікоптерів.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 649 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 829 (+1);
  • артилерійські системи – 838;
  • РСЗВ – 247;
  • засоби ППО – 109;
  • літаки – 217;
  • гелікоптери – 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676;
  • крилаті ракети – 155;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 699 (+3);
  • спеціальна техніка – 66.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.

Тим часом, за інформацією Генштабу, ворог намагається покращити своє тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Окупанти застосовують штурмову та армійську авіацію, в окремих районах проводять фортифікаційне облаштування передових позицій.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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