ЗСУ ліквідували вже понад 37,4 тис. окупантів: втрати РФ в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України знищили близько 37 470 російських окупантів. За добу ліквідували ще 70 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі. Також українські військові знищили вже понад 1,6 тис. ворожих танків, збили 217 літаків і 188 гелікоптерів.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 649 (+4);
- бойові броньовані машини ‒ 3 829 (+1);
- артилерійські системи – 838;
- РСЗВ – 247;
- засоби ППО – 109;
- літаки – 217;
- гелікоптери – 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676;
- крилаті ракети – 155;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 699 (+3);
- спеціальна техніка – 66.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.
Тим часом, за інформацією Генштабу, ворог намагається покращити своє тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.
Окупанти застосовують штурмову та армійську авіацію, в окремих районах проводять фортифікаційне облаштування передових позицій.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.