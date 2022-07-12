Липень, 12 в 9:39

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України знищили близько 37 470 російських окупантів. За добу ліквідували ще 70 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі. Також українські військові знищили вже понад 1,6 тис. ворожих танків, збили 217 літаків і 188 гелікоптерів.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 649 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 3 829 (+1);

артилерійські системи – 838;

РСЗВ – 247;

засоби ППО – 109;

літаки – 217;

гелікоптери – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676;

крилаті ракети – 155;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 699 (+3);

спеціальна техніка – 66.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.

Тим часом, за інформацією Генштабу, ворог намагається покращити своє тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Окупанти застосовують штурмову та армійську авіацію, в окремих районах проводять фортифікаційне облаштування передових позицій.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.