Боєприпаси детонували 5 годин: Федоров розповів про вибухи під Мелітополем

Липень, 13 в 12:10

Вчора у військовій частині у селищі Мирне Мелітопольського району впродовж чотирьох-п’яти годин лунали сильні вибухи на ворожих складах.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупанти захопили українську військову частину у Мирному, за 5 км від Мелітополя, і облаштували собі там склад.

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– Близько другої години дня люди чули 20-25 вибухів. Після цього пішов чорний густий дим і боєприпаси детонували впродовж 4-5 годин, – розповів Федоров.

Крім того, ніч у Мелітополі не була спокійна – по всьому місту вночі лунали автоматні черги. Окупанти говорять, що вони начебто збивали безпілотники, розповів мер Іван Федоров.

– Рашисти бояться, що як тільки ЗСУ почнуть наступ із боку Херсона та Запоріжжя, то так само почнеться наступ сил спротиву і з середини міста, – зауважив міський голова.

За словами мера, окупанти зняли недолугий ролик, в якому чоловік звинувачує представників української влади у передачі до Мелітополя вантажу для партизанського руху.

Раніше Іван Федоров повідомив, що в окупованому Мелітополі морги переповнені тілами російських загарбників. Забирати їх окупаційна влада не хоче.