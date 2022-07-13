Переговоров между Украиной и РФ о завершении войны сейчас нет — Кулеба

Июль, 13 в 15:05

Сейчас переговоров между Украиной и Россией о завершении войны нет. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Его спросили, готова ли Украина к переговорам по мирному урегулированию ситуации, чтобы вернуть контроль над территориями, которые захватили россияне после 23 февраля.

— Сейчас нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции РФ и ее постоянной агрессии против нашей страны. Поэтому действительно нечего обсуждать. Целью Украины в войне, которую начала ​​против нас Российская Федерация, является освобождение наших территорий и восстановление нашей территориальной целостности и полного суверенитета на Востоке и Юге Украины. Это конечный пункт нашей переговорной позиции, – ответил Кулеба.

Ранее глава нашей переговорной группы по РФ Давид Арахамия сообщал, что Украина может возобновить переговоры с Россией после контрнаступлений ВСУ.

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По его мнению, в таких условиях Киев будет проводить переговоры с усиленной позиции.