Переговорів між Україною і РФ про завершення війни наразі немає – Кулеба

Липень, 13 в 15:05

Наразі переговорів між Україною і Росією про завершення війни немає. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Його запитали, чи готова Україна до переговорів з мирного урегулювання ситуації, щоб повернути контроль над територіями, які росіяни захопили після 23 лютого.

– Наразі немає переговорів між Росією і Україною через позицію РФ та її постійну агресію проти нашої країни. Тому, дійсно, немає що обговорювати. Метою України у війні, яку розпочала проти нас Російська Федерація, є звільнення наших територій і відновлення нашої територіальної цілісності і повного суверенітету на Сході і Півдні України. Це кінцевий пункт нашої переговорної позиції, – відповів Кулеба.

Раніше голова нашої переговорної групи з РФ Давид Арахамія повідомляв, що Україна може відновити переговори з Росією після контрнаступів ЗСУ.

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На його думку, за таких умов Київ проводитиме переговори з посиленої позиції.