Ракетный удар по Часовому Яру: из-под завалов достали тела еще двух человек
13 июля количество жертв ракетного удара по пятиэтажке в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 47.
Ночью спасатели достали из-под завалов тело одного человека, а к утру – еще одного.
По состоянию на 08.00 расчищено и разобрано уже более 465 т разрушенных элементов дома.
На месте сейчас работают 56 спасателей.
К работам привлечены восемь единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти.
Кроме того, на месте дежурит карета скорой медицинской помощи.
Напомним, что ракеты из Ураганов по пятиэтажному дому в Часовом Яру российские захватчики выпустили 9 июля.
В доме полностью уничтожены два подъезда.
Специалистам удалось спасти девять человек.
К сожалению, среди 47 погибших есть и один ребенок. Мальчику, тело которого достали из-под завалов, было ориентировочно девять лет.
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Источник: ГСЧС, Кирилл Тимошенко