Июль, 13 в 11:11

13 июля количество жертв ракетного удара по пятиэтажке в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 47.

Ночью спасатели достали из-под завалов тело одного человека, а к утру – еще одного.

По состоянию на 08.00 расчищено и разобрано уже более 465 т разрушенных элементов дома.

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На месте сейчас работают 56 спасателей.

К работам привлечены восемь единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти.

Кроме того, на месте дежурит карета скорой медицинской помощи.

Ракетный удар по Часовому Яру: из-под завалов достали тела еще двух человек / 3 фотографии

Напомним, что ракеты из Ураганов по пятиэтажному дому в Часовом Яру российские захватчики выпустили 9 июля.

В доме полностью уничтожены два подъезда.

Специалистам удалось спасти девять человек.

К сожалению, среди 47 погибших есть и один ребенок. Мальчику, тело которого достали из-под завалов, было ориентировочно девять лет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС, Кирилл Тимошенко