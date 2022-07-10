Июль, 10 в 8:58

Российская армия реактивными системами Ураган обстреляла пятиэтажку в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в доме полностью уничтожены два подъезда, на месте работают спасатели.

Сейчас смотрят

Кириленко сообщил, что в настоящее время известно о шести погибших и пятерых раненых, которых удалось извлечь из-под завалов. Еще по меньшей мере 30 человек остаются заблокированными под обломками дома.

— По словам местных жителей, там, по меньшей мере, 34 человека, в том числе 9-летний ребенок. Пока спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами, — рассказал Павел Кириленко.

Спасательная операция продолжается.

9 июля оккупанты влупили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец в Кривом Роге целой кассетой ракет из Ураганов.

Также враг накрыл Градами поселок Червоногригоровка Днепропетровской области.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

Фото: Павло Кириленко