РФ обстреляла 5-этажку в Часовом Яру: есть погибшие, более 30 человек под завалами
Российская армия реактивными системами Ураган обстреляла пятиэтажку в городе Часов Яр Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в доме полностью уничтожены два подъезда, на месте работают спасатели.
Кириленко сообщил, что в настоящее время известно о шести погибших и пятерых раненых, которых удалось извлечь из-под завалов. Еще по меньшей мере 30 человек остаются заблокированными под обломками дома.
— По словам местных жителей, там, по меньшей мере, 34 человека, в том числе 9-летний ребенок. Пока спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами, — рассказал Павел Кириленко.
Спасательная операция продолжается.
9 июля оккупанты влупили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец в Кривом Роге целой кассетой ракет из Ураганов.
Также враг накрыл Градами поселок Червоногригоровка Днепропетровской области.
Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.
Фото: Павло Кириленко