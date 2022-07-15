Липень, 15 в 10:46

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого російські окупанти понад 17,3 тис. разів поцілили по цивільних об’єктах в Україні та понад 300 – по військових.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

– Останнім часом ми бачили прицільні удари саме по цивільних об’єктах. Я спеціально попросив зведену інформацію, скільки влучань було у військові об’єкти російськими ракетами, а скільки – у цивільні. Для порівняння: з початку широкомасштабної агресії – 17 314 ударів по цивільних об’єктах, і трохи понад 300 уражень – по військових, – зазначив він.

Єнін переконаний, що так воює тільки той, хто має намір нищити українців, і зазначив, що на руках російських військових – кров мирних жителів України.

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Говорячи про Вінницю, перший заступник міністра уточнив, що там почали свою діяльність 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції, а також представники слідчих підрозділів СБУ.

Він додав, що не готовий наразі оприлюднювати інформацію про затримання можливих корегувальників поточного теракту у Вінниці.

– Однак наші слідчі та оперативні служби працюють. І тільки-но це дозволить таємниця слідства, відповідна інформація буде оприлюднена, – сказав Єнін.

Нагадаємо, що 14 липня росіяни завдали ракетних ударів по Вінниці. Щонайменше 23 людини загинули, ще 66 – госпіталізовані.

Фото: ДСНС