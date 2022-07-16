Липень, 16 в 17:39

На Тернопільщині викрито злочинну групу з чотирьох чоловіків, яка, маючи дозволи на виїзд до ЄС, ввозили до України гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб та продавала її.

Надалі завезені вантажі розподіляли між злочинцями та реалізовували на території власних домогосподарств. Продавали товари в основному військового призначення – плитоноски, військовий одяг тощо. Також в ході санкціонованих обшуків було вилучено гуманітарну допомогу: тактичні окуляри, ножі, продукти харчування, засоби особистої гігієни, речі для немовлят, аптечки та медикаменти, серед яких сильнодіючий лікарський засіб Трамадол.

Сума вилученого майна орієнтовно становить 2 млн грн.

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Вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Йде розслідування.

Обкрадали ЗСУ та переселенців: на Тернопільщині чоловіки продавали ввезену з ЄС гуманітарку / 3 фотографии

Фото: Нацполіція

Джерело: Нацполіція