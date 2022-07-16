Украина получит две батареи ЗРК NASAMS
Украина получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.
— Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов. Такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди, — сказал Игнат.
Спикер командования ПС ВСУ добавил, что мощности производителей не безграничны, поэтому поставки систем NASAMS и IRIS-T в Украину — это не быстрый процесс.
– Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня, – сказал он.
Отметим, что Украина получит NASAMS в рамках очередного пакета военной помощи от США на сумму $820 млн. Кроме систем противовоздушной обороны, он включает четыре РСЗО HIMARS с дополнительными ракетами, контрбатарейные радары и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что NASAMS сможет обеспечить частичную защиту Харькова от ракетных обстрелов.
Фото: Kongsberg