Украина получит две батареи ЗРК NASAMS

Июль, 16 в 13:24

Украина получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.

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— Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов. Такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди, — сказал Игнат.

Спикер командования ПС ВСУ добавил, что мощности производителей не безграничны, поэтому поставки систем NASAMS и IRIS-T в Украину — это не быстрый процесс.

– Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня, – сказал он.

Отметим, что Украина получит NASAMS в рамках очередного пакета военной помощи от США на сумму $820 млн. Кроме систем противовоздушной обороны, он включает четыре РСЗО HIMARS с дополнительными ракетами, контрбатарейные радары и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что NASAMS сможет обеспечить частичную защиту Харькова от ракетных обстрелов.

Фото: Kongsberg