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Факти / Україна

Україна отримає дві батареї ЗРК NASAMS

Валентина Чорна, редакторка стрічки
NASAMS

Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що поки точна кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, не може бути оприлюднена.

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– Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей та обслуговування комплексів Таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі, – сказав Ігнат.

Речник командування ПС ЗСУ додав, що потужності виробників не безмежні, тому постачання систем NASAMS та IRIS-T в Україну – це не швидкий процес.

– Все відбуватиметься, на жаль, поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б вже сьогодні, – сказав він.

Зазначимо, що Україна отримає NASAMS в рамках чергового пакету військової допомоги від США на суму $820 млн. Крім систем протиповітряної оборони, він охопить чотири РСЗВ HIMARS з додатковими ракетами, контрбатарейні радари та артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що NASAMS зможе забезпечити частковий захист Харкова від ракетних обстрілів.

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ФотоKongsberg

Джерело: Новое время
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