Україна отримає дві батареї ЗРК NASAMS
Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Він зазначив, що поки точна кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, не може бути оприлюднена.
– Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей та обслуговування комплексів Таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі, – сказав Ігнат.
Речник командування ПС ЗСУ додав, що потужності виробників не безмежні, тому постачання систем NASAMS та IRIS-T в Україну – це не швидкий процес.
– Все відбуватиметься, на жаль, поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б вже сьогодні, – сказав він.
Зазначимо, що Україна отримає NASAMS в рамках чергового пакету військової допомоги від США на суму $820 млн. Крім систем протиповітряної оборони, він охопить чотири РСЗВ HIMARS з додатковими ракетами, контрбатарейні радари та артилерійські снаряди калібру 155 мм.
Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що NASAMS зможе забезпечити частковий захист Харкова від ракетних обстрілів.
Фото: Kongsberg