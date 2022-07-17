Мы полируем их артиллерией: Арестович о ситуации на Херсонщине и количестве российских войск там

Июль, 16 в 23:08

На сегодняшний день Херсонскую область обороняют 12-15 тысяч российских военных.

Об этом в интервью Фейгин.Live рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Кроме того, он добавил, что ни такое количество войск противника, ни минные поля не остановят наступление ВСУ, когда оно начнется.

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По словам Арестовича, стратегия ВСУ заключается в том, чтобы при помощи HIMARS уничтожить склады снабжения и командные пункты, после пойти на штурм региона.

— На Херсонском направлении мы полируем их артиллерией… Надо, чтобы полировали HIMARS все — топливо, командные пункты. А потом все те смешные бетонные вооружения, которые они привезли. Ну, люди просто станут с поднятыми руками, когда не будет топлива, боеприпасов и командования, — рассказал Арестович.

К слову, в ОК Юг заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают уверенно, шаг за шагом продвигаться на Херсонском направлении.

Фото: Офис президента