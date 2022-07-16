Направилась в сторону Запорожья: в Мариуполе зафиксировали движение большой колонны российской техники

Июль, 16 в 11:04

В Мариуполе в который раз зафиксировали движение большой колонны военной техники. До 100 единиц техники направлялось через город в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах заметили российскую боевую гусеничную плавающую машину БМД-4 и большое количество бронетранспортеров.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в приграничных селах Никольского и Мангушского районов на Запорожье поселилось большое количество российских военных, завезенных КамАЗами.

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Андрющенко отметил, что оккупантов расселяют преимущественно в помещениях местных школ. Жители заметили, что большинство солдат РФ – еще совсем юноши. В разговорах некоторые из них признаются, что несут военную службу по призыву.