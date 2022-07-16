Июль, 16 в 9:29

Вечером 15 июля в Днепре прозвучало несколько сильных взрывов.

Обновлено 09.20. Российские войска нанесли ракетный удар по заводу Южмаш в Днепре. Информацию в соцсетях подтвердил мэр города Борис Филатов. – Прилетело на ЮМЗ и в район Рабочей, – написал он.

Обновлено 23.10. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.

Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняются.

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По информации местного депутата Ивана Васючкова, погиб водитель 146 автобуса, несколько людей сгорели в машине.

Украинские военные сбили четыре из шести российских ракет Х-101, которые вечером атаковали Днепр и область.

Пуски ракет осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря.

Ранее о взрывах сообщили местные жители, а мэр Днепра Борис Филатов попросил горожан оставаться в укрытиях.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что после “прилетов” в городе возник сильный пожар, горят авто. О пострадавших пока ничего не известно.

По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, после ракетной атаки РФ по Днепру в городе могут возникнуть проблемы с поставкой воды.

– В результате ракетной атаки на город Днепр некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны воды набирать не надо. Мы уже работаем, – сообщил он в соцсетях.

Воздушная тревога в Днепропетровской области длилась почти два часа, с 19.45 до 21.26.

Напомним, сегодня Россия атаковала и Одесскую область. Враг выпустил по области три ракеты, одну из них сбили силы ПВО. К счастью, пострадавших нет.

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