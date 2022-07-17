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Факты / Украина

В Харьковской области слышали взрывы: вероятно, в районе Чугуева

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В Харьковской области, вероятно, в Чугуеве слышали взрывы 17 июля. Об этом сообщают местные жители.

В то же время официальной информации о взрывах в Чугуеве пока нет.

Местные Telegram-каналы отмечают, что в небе над Чугуевом дым после “прилета”.

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Напомним, что российские захватчики ночью 17 июля обстреляли село Ивашки Золочевской общины. Оккупанты попали в складские помещения, спиртзавод и частный дом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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