В Харьковской области слышали взрывы: вероятно, в районе Чугуева
Требует проверки
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В Харьковской области, вероятно, в Чугуеве слышали взрывы 17 июля. Об этом сообщают местные жители.
В то же время официальной информации о взрывах в Чугуеве пока нет.
Местные Telegram-каналы отмечают, что в небе над Чугуевом дым после “прилета”.
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Напомним, что российские захватчики ночью 17 июля обстреляли село Ивашки Золочевской общины. Оккупанты попали в складские помещения, спиртзавод и частный дом.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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