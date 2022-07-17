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Факти / Україна

На Харківщині чули вибухи: ймовірно, в районі Чугуєва

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

На Харківщині, ймовірно, в Чугуєві чули вибухи 17 липня. Про це повідомляють місцеві жителі.

Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Чугуєві поки що немає.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що у небі над Чугуєвом дим після “прильоту”.

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Нагадаємо, що російські загарбники вночі 17 липня обстріляли село Івашки Золочівської громади. Окупанти влучили у складські приміщення, спиртзавод та приватний будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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