На Харківщині чули вибухи: ймовірно, в районі Чугуєва
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На Харківщині, ймовірно, в Чугуєві чули вибухи 17 липня. Про це повідомляють місцеві жителі.
Водночас офіційної інформації щодо вибухів у Чугуєві поки що немає.
Місцеві Telegram-канали зазначають, що у небі над Чугуєвом дим після “прильоту”.
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Нагадаємо, що російські загарбники вночі 17 липня обстріляли село Івашки Золочівської громади. Окупанти влучили у складські приміщення, спиртзавод та приватний будинок.
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