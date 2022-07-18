ПВО, ракеты и оборудование: что именно РФ могла перевозить самолетами в Беларусь

Июль, 17 в 21:36

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун перечислил, что именно могли перевозить в Беларусь на российских самолетах на этой неделе.

Отметим, что ранее мониторинговая служба Беларускі Гаюн заявила, что число перелетов грузовых транспортных самолетов из РФ в Беларусь резко выросло на этой неделе, с 9 по 17 июля.

Ягун подчеркнул, что стягивания войск, которые могли бы обеспечить наступление на украинскую территорию со стороны Беларуси сейчас нет.

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– Думаю, россияне сейчас активно расстраивают ту базу, которую им предоставила Беларусь близ Гомеля. Это полностью военная база РФ. Им нужно ее обустроить, поставить системы противовоздушной обороны, чтобы обеспечить прибытие туда самолетов. Думаю, что это оборудование для этой базы, – заявил генерал-майор в эфире национального телемарафона.

Кроме того, по его словам, россияне могли доставлять ракеты для тех систем, которые там уже находятся – Искандер, Точка-У и другие.