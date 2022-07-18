Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

ПВО, ракеты и оборудование: что именно РФ могла перевозить самолетами в Беларусь

Анастасия Гевко, редактор ленты
Літак на заході сонця
Фото: Depositphotos

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун перечислил, что именно могли перевозить в Беларусь на российских самолетах на этой неделе.

Отметим, что ранее мониторинговая служба Беларускі Гаюн заявила, что число перелетов грузовых транспортных самолетов из РФ в Беларусь резко выросло на этой неделе, с 9 по 17 июля.

Ягун подчеркнул, что стягивания войск, которые могли бы обеспечить наступление на украинскую территорию со стороны Беларуси сейчас нет.

Сейчас смотрят

– Думаю, россияне сейчас активно расстраивают ту базу, которую им предоставила Беларусь близ Гомеля. Это полностью военная база РФ. Им нужно ее обустроить, поставить системы противовоздушной обороны, чтобы обеспечить прибытие туда самолетов. Думаю, что это оборудование для этой базы, – заявил генерал-майор в эфире национального телемарафона.

Кроме того, по его словам, россияне могли доставлять ракеты для тех систем, которые там уже находятся – Искандер, Точка-У и другие.

Читайте
Число перелетов в Беларусь крупных транспортных самолетов из РФ резко выросло

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка