ППО, ракети та обладнання: що РФ могла перевозити літаками до Білорусі

Липень, 17 в 21:36

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун перерахував, що саме могли перевозити до Білорусі російськими літаками цього тижня.

Зазначимо, що раніше моніторингова служба Беларускі Гаюн заявила, що кількість перельотів вантажних транспортних літаків із РФ до Білорусі різко зросла цього тижня, з 9 по 17 липня.

Ягун наголосив, що стягування військ, які могли б забезпечити наступ на українську територію з боку Білорусі, наразі немає.

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– Думаю, росіяни зараз активно забудовують ту базу, яку їм надала Білорусь поблизу Гомеля. Це цілком військова база РФ. Їм потрібно облаштувати її, поставити системи протиповітряної оборони, щоб забезпечити прибуття туди літаків. Думаю, що це обладнання для цієї бази, – заявив генерал-майор в ефірі національного телемарафону.

Крім того, за його словами, росіяни могли доставляти ракети для тих систем, які там вже перебувають – Іскандер, Точка-У та інші.