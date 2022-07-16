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Факты / Мир

Суд в Гааге начнет рассматривать дело по геноциду украинцев Россией осенью – МИД

Анастасия Гевко, редактор ленты
Міжнародний суд ООН у Гаазі
Фото: Dreamstime

Агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич сообщил, что Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение по существу дела об обвинении России в геноциде украинцев осенью.

– Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что у Российской Федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к рассмотрению дела по существу, – рассказал посол по особым поручениям Кориневич.

Напомним, Украина 1 июля подала Меморандум в Международный Суд ООН. Он касается дела против Российской Федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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