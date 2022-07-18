Суд над РФ за геноцид українців: чи може Кремль відмовитися від участі

Липень, 17 в 22:39

Виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко розповів, чи може Кремль відмовитися від участі в суді над РФ за геноцид українців та від виконання рішення Гааги у цій справі.

– РФ може внести заперечення лише щодо суті справи та юрисдикції. Якщо заперечуватиме, щоб розглядав справу саме Гаазький суд, їй можуть запропонувати перенести справу, з чіткими поясненнями та доказами, чому це неприйнятно для РФ, – пояснив Павліченко.

Він уточнив, що таких підстав фактично не існує і, відповідно, Росія, щоб вона не говорила, не зможе добитися зсуву термінів розгляду справи в цьому суді – він працює за чіткими правилами.

– Відмова РФ брати участь у процесі та визнавати юрисдикцію цього суду тягне за собою постановку питання взагалі про роль РФ як члена та суб’єкта ООН. Якщо вона відмовляється виконувати рішення, які є обов’язковими для всіх членів організації, вона ставить себе за межі цієї організації. Це важливе рішення та прецедент, який може просто викинути РФ із усіх дипломатичних майданчиків, включаючи ООН, – наголосив виконавчий директор.