Июль, 17 в 13:39

Вторжение России в Украину является тяжелым и болезненным напоминанием о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с восьмой годовщиной сбития малайзийского самолета.

— Мы еще раз выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбивания рейса MH17. Продолжающееся вторжение России в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания, которые испытали их семьи и близкие, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы такой трагический инцидент никогда не повторился, — говорится в заявлении.

По данным МИД, Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбивание рейса MH17.

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— Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации. Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014), — говорится в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что тщательный судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости.

Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом Бук российского производства.

На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.