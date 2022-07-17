Июль, 17 в 11:39

Восемь лет назад, 17 июля 2014 года, Россия показала всему миру свое истинное лицо государства-террориста.

В это время 298 пассажиров рейса MH17 стали не только невинными жертвами российского оружия, но и циничной лжи. И за восемь лет тактика РФ не изменилась – она продолжает убивать мирных граждан и врать.

Но все попытки России снять с себя ответственность за сбитый пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines не могут выстоять перед фактами.

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В СБУ сообщили, что было обработано более 2 млн телефонных перехватов лиц, причастных к сбитию самолета. Также проанализировано более 1,5 млн телефонных соединений абонентов, которые находились в зоне покрытия мобильных операторов на месте старта ракеты и по всему маршруту движения ЗРК Бук через Луганскую и Донецкую области в период 16-18 июля 2014 года.

Следствие установило более 150 человек, причастных к совершению этого преступления. Еще более 260 допросили в качестве свидетелей.

С участием украинских экспертов удалось провести более 3 тыс. различных исследований. При участии нидерландских экспертов отобраны образцы почвы из мест возможного запуска ракеты Бук М1 для проведения сравнительных исследований.

Кроме того, было проведено 3D-сканирование аппаратной части и отобраны для исследований образцы боевой части и пороховых зарядов двух модификаций зенитно-управляемых ракет: 9М38М1 и 9М38 в ЗРК Бук.

Специалисты установили время и маршрут, по которому ЗРК Бук был вывезен в РФ. А в Павлограде Днепропетровской области при участии представителей Международной совместной следственной группы проведен уникальный следственный эксперимент по контролируемому подрыву зенитно-управляемых ракет 9М38М1 ЗРК Бук, результаты которого стали решающими для экспертных выводов.

Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом Бук российского производства.

На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

В Нидерландах 10 июня завершилось последнее судебное заседание по делу о крушении самолета Boeing-777. Оглашение приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года.