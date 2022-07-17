Липень, 17 в 13:39

Вторгнення Росії в Україну є важким і болісним нагадуванням про трагічні обставини збиття рейсу MH17.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з восьмими роковинами збиття малайзійського літака.

– Ми вкотре висловлюємо наші глибокі співчуття родинам і близьким жертв збиття рейсу MH17. Триваюче вторгнення Росії в Україну, безсумнівно, важке і болісне нагадування родинам і близьким про трагічні обставини збиття рейсу MH17. Незважаючи на те, що ніщо не може повернути тих, хто втратив життя, або зменшити горе та страждання, якого зазнали їхні сім’ї та близькі, вкрай важливо, щоб ми домагалися відповідальності та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився, – йдеться у заяві.

За даними МЗС, Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17.

Зараз дивляться

– Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації. Ми закликаємо всі залучені держави та сторони у повній мірі співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014), – йдеться у заяві.

Також у відомстві наголосили, що ретельний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості.

Нагадаємо, пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва.

На його борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.