Июль, 17 в 15:39

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что на сегодня Россия не способна эскалировать конфликт в Украине, так как у нее нет необходимых сил и средств для этого.

– Шойгу, стоящий с карандашом у карты и отдающий распоряжение усилить по всем направлениям деятельность Вооруженных сил РФ – для меня, как для военного, звучит немного странно. На сегодня Россия не способна эскалировать конфликт. Потому что нет сил и средств для этого. Уже вторая неделя заканчивается, а они не могут возобновить наступление на Донецком направлении, – пояснил Жданов в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube 17 июля.

Он отметил, что несмотря на то, что Институт изучения войны говорит, что РФ якобы выходит из оперативной паузы, военные в Украине пока что этого не наблюдают.

– Также британская разведка говорит о том, что якобы Кремль дал указ захватить всю Харьковскую область. Чем? Это главный вопрос. Войск не прибавилось. Есть восполнение техники и личного состава, но это не перегруппировка и не ротация войск. Это не наращивание усилий даже на отдельных направлениях, – рассказал Жданов.

По его словам, на фронтах в Украине сейчас все стабильно, только Кремль пытается показать, что все якобы хорошо и скоро будет “победа” РФ.