Военный эксперт спрогнозировал, когда начнутся контрнаступления украинских войск

Июль, 18 в 8:52

ВСУ все больше получают оружия от партнеров и это дает возможность уничтожать врага и останавливать его наступления, и даже готовиться к контрнаступательным действиям, отметил в эфире Единого марафона военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, за последние месяцы прекратили существование три наиболее боеспособных подразделения российской армии, но Россия продолжает делать громкие заявления о своих планах в Украине, поэтому до конца лета основным местом проведения боев будет донецкое направление.

– Это попытка выйти на линию укреплений ВСУ в направлении Славянска и Краматорска, – отмечает эксперт.

Дмитрий Снегирев напомнил, что за последние две недели было тридцать успешных ударов по врагу в их тылу. Эксперт отмечает, что благодаря таким точечным ударам произошло торможение наступательных действий и на Востоке и на Юге.

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— А на херсонском и харьковском направлении можно говорить, что оккупационные войска перешли к пассивной обороне, сдерживают наступления Вооруженных сил Украины. Поэтому следует говорить, что с получением оружия от партнеров, уже поступивших в ВСУ, следует ожидать изменения военного противостояния. То есть контрнаступление украинских военных по нескольким направлениям уже к концу лета, — уточнил эксперт.