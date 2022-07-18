Військовий експерт спрогнозував, коли почнуться контрнаступи українських військ

ЗСУ все більше отримують зброї від партнерів і це дає можливість знищувати ворога і зупиняти їхні наступи, та навіть вже готуватись до контрнаступальних дій, зазначив в ефірі Єдиного марафону військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, за останні місяці припинили існування три найбільш боєздатні підрозділи російської армії, але Росія продовжує робити гучні заяви про свої плани в Україні, тому до кінця літа основним місцем проведення боїв буде донецький напрямок.

– Це намагання вийти на лінію укріплень ЗСУ в напрямку Славянська і Краматорська, – зазначає експерт.

Дмитро Снєгирьов нагадав, що за останні два тижні було тридцять успішних ударів по ворогу в їхньому тилу. Експерт зазначає, що завдяки таким точковим ударам відбулося гальмування наступальних дій і на Сході і на Півдні.

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