Июль, 18 в 7:27

Самые ожесточенные бои с российскими оккупантами продолжаются в Донецкой области: враг пытается штурмовать населенные пункты, однако ВСУ наносят ответные сокрушительные удары.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, на Харьковском направлении враг пытается помешать продвижению наших войск к государственной границе.

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Под обстрелами снова: Харьков, Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении российский враг лупил из артиллерии возле Новониколаевки, Дибровного, Константиновки, Богородичного, Мазановки, Вернополья, Новой Дмитровки и других. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении подразделения противника продолжают обстрелы Донецкого, Северского, Верхнекаменского, Григорьевки, Спорного и других населённых пунктов. Враг пытается идти на штурм возле Григоровки, бои продолжаются.

Штурмовые действия в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки наши военные успешно отразили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Травневого и территории Углегорской ТЭС.

Враг пытался идти на штурм вблизи Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, однако успеха не имел и отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское и т.д.

Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли, заявили в Генштабе ВСУ.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудар вблизи Потемкиного.

Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что на сегодня Россия не способна эскалировать конфликт в Украине, так как у нее нет необходимых сил и средств для этого.