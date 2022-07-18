Июль, 18 в 16:06

Для украинских женщин-военных, которые служат в армии, создадут унифицированную форму. Это сделают впервые в истории ВСУ.

Разработкой формы уже занимаются волонтеры двух инициативных групп. Одну из них курирует проект первой леди Елены Зеленской Безбарьерность. Вторую группу – Arm Women Now – возглавила депутат Киевсовета Ирина Никорак.

По ее словам, первую партию штанов, кителей и тактического белья уже на этой неделе передадут украинским защитницам бесплатно, чтобы протестировать форму и убедиться, что она функциональная и удобная.

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Лекала для одностроя разработали по женской форме вооруженных сил США, которая считается одной из лучших в мире. Одежду для военных отшили из качественного пикселя, который заказывали в Польше.

Также Arm Women Now планирует запустить производство футболок, тактических рубашек убакс, термобелья и теплой зимней одежды, которую будут разрабатывать по новым лекалам.

Идея производства такой военной формы появилась после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Ведь мужские размеры и фасоны военной формы не соответствуют женским и часто неудобные.

По словам Ирины Никорак, когда женщины протестируют форму на передовой, Минобороны сможет утвердить единый стандарт женской униформы и предусмотреть деньги в бюджете.

К слову, в начале июня первая леди Елена Зеленская заявила, что в рядах Вооруженных сил Украины сегодня служат 37 тыс. женщин. Уже более 1 тыс. из них стали командирами.