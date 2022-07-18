Впервые в истории ВСУ: для женщин-военных создадут унифицированную форму
Для украинских женщин-военных, которые служат в армии, создадут унифицированную форму. Это сделают впервые в истории ВСУ.
Разработкой формы уже занимаются волонтеры двух инициативных групп. Одну из них курирует проект первой леди Елены Зеленской Безбарьерность. Вторую группу – Arm Women Now – возглавила депутат Киевсовета Ирина Никорак.
По ее словам, первую партию штанов, кителей и тактического белья уже на этой неделе передадут украинским защитницам бесплатно, чтобы протестировать форму и убедиться, что она функциональная и удобная.
Лекала для одностроя разработали по женской форме вооруженных сил США, которая считается одной из лучших в мире. Одежду для военных отшили из качественного пикселя, который заказывали в Польше.
Также Arm Women Now планирует запустить производство футболок, тактических рубашек убакс, термобелья и теплой зимней одежды, которую будут разрабатывать по новым лекалам.
Идея производства такой военной формы появилась после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Ведь мужские размеры и фасоны военной формы не соответствуют женским и часто неудобные.
По словам Ирины Никорак, когда женщины протестируют форму на передовой, Минобороны сможет утвердить единый стандарт женской униформы и предусмотреть деньги в бюджете.
К слову, в начале июня первая леди Елена Зеленская заявила, что в рядах Вооруженных сил Украины сегодня служат 37 тыс. женщин. Уже более 1 тыс. из них стали командирами.