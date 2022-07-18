Вперше в історії ЗСУ: для жінок-військових створять уніфіковану форму
Для українських жінок-військових, які служать в армії, створять уніфіковану жіночу форму. Це зроблять вперше в історії ЗСУ.
Розробкою форми уже займаються волонтери двох ініціативних груп. Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської Безбар’єрність. Другу групу – Arm Women Now – очолила депутат Київради Ірина Никорак.
За її словами, першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть українським захисницям безкоштовно, щоб протестувати форму і переконатися, що вона функціональна та зручна.
Лекала для однострою розробили за жіночою формою збройних сил США, яка вважається однією з найкращих у світі. Одяг для військових відшили з якісного пікселю, що замовили у Польщі.
Також Arm Women Now планує запустити виробництво футболок, тактичних сорочок убакс, термобілизни і теплого зимового одягу, який розроблятимуть за новими лекалами.
Ідея виробництва такої військової форми з’явилася після численних запитів від жінок, які зараз воюють на передовій. Адже чоловічі розміри і фасони військової форми не відповідають жіночим і часто є незручними.
За словами Ірини Никорак, коли жінки протестують форму на передовій, Міноборони зможе затвердити єдиний стандарт жіночої уніформи та передбачити на це гроші в бюджеті.
До слова, на початку червня перша леді Олена Зеленська заявила, що у лавах Збройних сил України сьогодні служать 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. з них стали командирами.