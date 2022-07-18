Липень, 18 в 7:27

Найзапекліші бої із російськими окупантами тривають на Донеччині: ворог намагається штурмувати населені пункти, проте ЗСУ завдають нищівних ударів у відповідь.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, на Харківському напрямку ворог намагається перешкодити просуванню наших військ до державного кордону.

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Під обстрілами знову: Харків, Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

На Слов’янському напрямку російський ворог гатив з артилерії біля Новомиколаївки, Дібровного, Костянтинівки, Богородичного, Мазанівки, Вірнопілля, Нової Дмитрівки та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку підрозділи противника продовжують обстріли Донецького, Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки, Спірного та інших населених пунктів. Ворог намагається йти на штурм біля Григорівки, бої тривають.

Штурмові дії в районах Верхньокам’янського, Спірного та Серебрянки наші військові успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС.

Ворог намагався йти на штурм поблизу Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, проте успіху не мав та відійшов.

окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське тощо.

Всі спроби ворожих штурмів у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли, наголосили у Генштабі ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного.

Корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що на сьогодні Росія не здатна ескалювати конфлікт в Україні, оскільки не має необхідних сил і засобів для цього.