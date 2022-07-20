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Факты / Украина

HIMARS и боеприпасы: США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Ольга Тетеріна, редактор ленты
HIMARS и боеприпасы: США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Фото: Генштаб ВСУ

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Объявить о его выделении планируют уже на этой неделе.

Об этом сообщил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби 19 июля.

– Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена, — отметил он.

Кирби уточнил, что в новом пакете военной помощи будет больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя.

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Также Украина получит дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РЗСО.

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Напомним, президент США Джо Байден 8 июля подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере $400 млн, в которую вошли четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS.

Источник: White House
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