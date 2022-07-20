Июль, 19 в 23:47

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Объявить о его выделении планируют уже на этой неделе.

Об этом сообщил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби 19 июля.

– Мы продолжим оказывать Украине исторический уровень помощи в области безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете вооружений и оборудования для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена, — отметил он.

Кирби уточнил, что в новом пакете военной помощи будет больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя.

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Tune in for a press briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/jBEocPbE4K — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2022

Также Украина получит дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты для РЗСО.

Напомним, президент США Джо Байден 8 июля подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере $400 млн, в которую вошли четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS.