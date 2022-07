В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Объявить о его выделении планируют уже на этой неделе.

Об этом сообщил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби 19 июля.

Кирби уточнил, что в новом пакете военной помощи будет больше HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для создания разницы на поле боя.

Tune in for a press briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/jBEocPbE4K

— The White House (@WhiteHouse) July 19, 2022