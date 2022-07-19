ЗСУ вдарили по складах боєприпасів РФ у районі трьох населених пунктів на Півдні

Липень, 19 в 7:04

Два українські штурмовики протягом минулої доби вдарили по складу боєприпасів та скупченню сил росіян у районі Снігурівки на Півдні.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади.

Поцілили українці й по складу боєприпасів у районі Берислава.

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– Об’єкти знищено, втрати уточнюються, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Загалом ракетним вогнем та артилерією Збройні сили України ліквідували:

65 російських військових,

комплекс апаратного зв’язку Редут-2УС,

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В ОК Південь додають: РФ, імітуючи, що досі контролює втрачені території Херсонської області, підступно атакує з неба.

Так, ударний безпілотник тричі вдарив по звільненій Іванівці, скидаючи осколкові боєприпаси для гранатометів.

Крім того, пара Мі-8 атакувала Потьомкіне. В обох випадках минулося без втрат.

Не змогли окупанти також завдати втрат, коли з району Нової Каховки намагалися атакувати ракетою “повітря-повітря” із свого винищувача Су-35 українські літаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь