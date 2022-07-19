Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ вдарили по складах боєприпасів РФ у районі трьох населених пунктів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Два українські штурмовики протягом минулої доби вдарили по складу боєприпасів та скупченню сил росіян у районі Снігурівки на Півдні.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади.

Поцілили українці й по складу боєприпасів у районі Берислава.

Зараз дивляться

– Об’єкти знищено, втрати уточнюються, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Загалом ракетним вогнем та артилерією Збройні сили України ліквідували:

  • 65 російських військових,
  • комплекс апаратного зв’язку Редут-2УС,
  • 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

В ОК Південь додають: РФ, імітуючи, що досі контролює втрачені території Херсонської області, підступно атакує з неба.

Так, ударний безпілотник тричі вдарив по звільненій Іванівці, скидаючи осколкові боєприпаси для гранатометів.

Крім того, пара Мі-8 атакувала Потьомкіне. В обох випадках минулося без втрат.

Не змогли окупанти також завдати втрат, коли з району Нової Каховки намагалися атакувати ракетою “повітря-повітря” із свого винищувача Су-35 українські літаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка