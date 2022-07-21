Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Донбасс не потерян для Украины – Пентагон

Анастасия Гевко, редактор ленты
війна на Донбасі
Фото: Depositphotos

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли утверждает: Америка не считает, что Донбасс потерян для Украины.

Об этом Милли сказал во время брифинга в среду, 20 июля.

Он отметил, что РФ по итогам трехмесячной военной кампании на Донбассе достигла чрезвычайно мало, к тому же – ужасной ценой.

Сейчас смотрят

– Война идет очень интенсивно, много насилия – десятки тысяч артиллерийских снарядов каждые 24 часа, много потерь с обеих сторон, много разрушений в деревнях и так далее, – перечислил Милли. 

По его словам, на Донбассе идет жестокая война на истощение, украинцы заставляют россиян платить за каждый полученный дюйм территории.

При этом продвижение войск РФ измеряется “буквально сотнями метров, в некоторые дни это может быть один или два километра, но не более того”.

Читайте
На войну против Украины Кремль ежедневно тратит около $400 млн - Forbes

Источник: CNN
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка