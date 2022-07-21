Донбасс не потерян для Украины – Пентагон
Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли утверждает: Америка не считает, что Донбасс потерян для Украины.
Об этом Милли сказал во время брифинга в среду, 20 июля.
Он отметил, что РФ по итогам трехмесячной военной кампании на Донбассе достигла чрезвычайно мало, к тому же – ужасной ценой.
– Война идет очень интенсивно, много насилия – десятки тысяч артиллерийских снарядов каждые 24 часа, много потерь с обеих сторон, много разрушений в деревнях и так далее, – перечислил Милли.
По его словам, на Донбассе идет жестокая война на истощение, украинцы заставляют россиян платить за каждый полученный дюйм территории.
При этом продвижение войск РФ измеряется “буквально сотнями метров, в некоторые дни это может быть один или два километра, но не более того”.