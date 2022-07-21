Июль, 20 в 21:58

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли утверждает: Америка не считает, что Донбасс потерян для Украины.

Об этом Милли сказал во время брифинга в среду, 20 июля.

Он отметил, что РФ по итогам трехмесячной военной кампании на Донбассе достигла чрезвычайно мало, к тому же – ужасной ценой.

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– Война идет очень интенсивно, много насилия – десятки тысяч артиллерийских снарядов каждые 24 часа, много потерь с обеих сторон, много разрушений в деревнях и так далее, – перечислил Милли.

По его словам, на Донбассе идет жестокая война на истощение, украинцы заставляют россиян платить за каждый полученный дюйм территории.

При этом продвижение войск РФ измеряется “буквально сотнями метров, в некоторые дни это может быть один или два километра, но не более того”.