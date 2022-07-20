У Латвії можуть почати позбавляти громадянства людей, які підтримують війну РФ в Україні
Латвійський президент Егілс Левітс сказав в інтерв’ю RTVi, що людей, які підтримують війну Росії проти України, необхідно позбавляти громадянства Латвії.
Він підкреслив, що бути нейтральним у такій ситуації – просто неможливо.
– Якщо людина нейтральна, значить, вона не зрозуміла суть справи, – зазначив президент Латвії.
Він уточнив, що серед латвійських росіян є “явно проукраїнська” частина, однак є також ті, “хто ще не зрозумів, що відбувається, але поступово рухається в напрямку розуміння”.
– І одна частина, яка є меншістю, підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії, – сказав Левітс.
За його словами, тих, хто підтримує вторгнення РФ до України, можуть почати вносити до списку позбавлення громадянства Латвії.
Зокрема, йдеться про власників подвійного громадянства.
– У них можна відібрати громадянство. Зараз такий проект є в Сеймі… Треба дивитися на тих, у тому числі, хто висловлює такі погляди, які знаходяться поза цим демократичним спектром, і це теж досить агресивно… Наприклад, це стосується джихадистів, – повідомив президент Латвії.
Джерело: RTVi
Фото: Egils Levits