У Латвії можуть почати позбавляти громадянства людей, які підтримують війну РФ в Україні

Липень, 20 в 17:13

Латвійський президент Егілс Левітс сказав в інтерв’ю RTVi, що людей, які підтримують війну Росії проти України, необхідно позбавляти громадянства Латвії.

Він підкреслив, що бути нейтральним у такій ситуації – просто неможливо.

– Якщо людина нейтральна, значить, вона не зрозуміла суть справи, – зазначив президент Латвії.

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Він уточнив, що серед латвійських росіян є “явно проукраїнська” частина, однак є також ті, “хто ще не зрозумів, що відбувається, але поступово рухається в напрямку розуміння”.

– І одна частина, яка є меншістю, підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії, – сказав Левітс.

За його словами, тих, хто підтримує вторгнення РФ до України, можуть почати вносити до списку позбавлення громадянства Латвії.

Зокрема, йдеться про власників подвійного громадянства.

– У них можна відібрати громадянство. Зараз такий проект є в Сеймі… Треба дивитися на тих, у тому числі, хто висловлює такі погляди, які знаходяться поза цим демократичним спектром, і це теж досить агресивно… Наприклад, це стосується джихадистів, – повідомив президент Латвії.

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Джерело: RTVi

Фото: Egils Levits