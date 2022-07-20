Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Впервые отметили народ: украинцы получили премию Dissident Human Rights Award

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Впервые отметили народ: украинцы получили премию Dissident Human Rights Award
Фото: Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская получила адресованную всему украинскому народу премию Dissident Human Rights Award в Мемориале памяти жертв коммунизма в Вашингтоне.

С 2015 года премия присуждается активистам и диссидентам порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы.

В этом году впервые наградой отметили не конкретного человека, а весь народ Украины за мужественную борьбу за свободу против агрессивной войны России.

Сейчас смотрят

– Ценой героических усилий мы боремся сейчас не только за свою свободу. Мы боремся, чтобы сталинский Большой террор больше не смог использоваться нигде и никогда в цивилизованном мире. Именно об этом и говорит сегодняшняя награда, которую везу в Украину, – сказала первая леди.

Также Елена Зеленская рассказала присутствующим на церемонии, как сейчас Россия применяет в Украине сталинские репрессивные методы.

В частности, о том, как украинцы проходят через российские фильтрационные лагеря, как пытают тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупантами и как наших граждан принудительно депортируют в Россию.

Читайте
Обсудим будущее Украины и мира: Зеленская о Втором саммите первых леди и джентельменов в Киеве

Источник: Елена Зеленская

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка