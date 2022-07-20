Июль, 20 в 9:08

Первая леди Украины Елена Зеленская получила адресованную всему украинскому народу премию Dissident Human Rights Award в Мемориале памяти жертв коммунизма в Вашингтоне.

С 2015 года премия присуждается активистам и диссидентам порабощенных народов за их храбрость в отстаивании прав человека и свободы.

В этом году впервые наградой отметили не конкретного человека, а весь народ Украины за мужественную борьбу за свободу против агрессивной войны России.

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– Ценой героических усилий мы боремся сейчас не только за свою свободу. Мы боремся, чтобы сталинский Большой террор больше не смог использоваться нигде и никогда в цивилизованном мире. Именно об этом и говорит сегодняшняя награда, которую везу в Украину, – сказала первая леди.

Также Елена Зеленская рассказала присутствующим на церемонии, как сейчас Россия применяет в Украине сталинские репрессивные методы.

В частности, о том, как украинцы проходят через российские фильтрационные лагеря, как пытают тех, кто не соглашается сотрудничать с оккупантами и как наших граждан принудительно депортируют в Россию.

Источник: Елена Зеленская