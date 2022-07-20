Липень, 20 в 9:08

Перша леді України Олена Зеленська отримала адресовану всьому українському народу премію Dissident Human Rights Award у Меморіалі пам’яті жертв комунізму у Вашингтоні.

З 2015 року премія присуджується активістам і дисидентам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи.

Цього року вперше нагородою відзначили не конкретну людину, а весь народ України за мужню боротьбу за свободу проти агресивної війни Росії.

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– Ціною героїчних зусиль ми боремося зараз не лише за свою свободу. Ми боремося, щоб сталінський Великий терор більше не зміг використовуватися ніде й ніколи у цивілізованому світі. Саме про це і говорить сьогоднішня нагорода, яку везу до України, – сказала перша леді.

Також Олена Зеленська розповіла присутнім на церемонії, як зараз Росія застосовує в Україні сталінські репресивні методи.

Зокрема про те, як українці проходять крізь російські фільтраційні табори, як катують тих, хто не погоджується співпрацювати з окупантами і як наших громадян примусово депортують до Росії.

Джерело: Олена Зеленська