Вступительная кампания 2022: каких бюджетных специальностей больше и кто из контрактников может не платить задолженность

Июль, 20 в 13:47

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров во время брифинга рассказал, что идет вступительная кампания 2022 года.

Он отметил, что правительство по поручению президента Украины утвердило государственный заказ на подготовку рабочих кадров. Всего выделено 5 701 место для подготовки кадров по выбранным профессиям общегосударственного значения.

Больше всего бюджетных мест предоставлено по профессии слесарь-ремонтник. Государство также нуждается в верстальщиках широкого профиля и деревообрабатывающих станков, токарях, фрезеровщиках, монтажниках систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта, помощниках машиниста тепловоза, монтажниках систем утепления зданий.

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– Учреждения профессионального образования готовы к приему будущих работников по восстановлению нашей страны, – говорит Днепров.

Также правительство по поручению президента Украины выделит из резервного фонда более 86 млн грн для компенсации расходов учреждений высшего образования на подготовку специалистов, которые имеют задолженность за второй семестр обучения.

— Речь идет об освобождении от погашения задолженности за обучение более 13 тыс. студентов с оккупированных территорий. Президент обещал государственную помощь студентам, в частности, тем, кто зарегистрирован в зоне боевых действий, а также тем, кто находится или находился во временной оккупации, — добавляет он.

Фото: Depositphotos