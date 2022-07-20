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Факти / Україна

Вступна кампанія 2022: яких бюджетних спеціальностей найбільше та хто з контрактників може не сплачувати заборгованість

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вступна кампанія 2022: яких бюджетних спеціальностей найбільше та хто з контрактників може не сплачувати заборгованість

Заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров під час брифінгу розповів, що триває вступна кампанія 2022 року.

Він зазначив, що уряд за дорученням президента України затвердив державне замовлення на підготовку робітничих кадрів. Всього виділено 5 701 місце для підготовки кадрів за обраними професіями загальнодержавного значення.

Найбільше бюджетних місць надано за професією слюсар-ремонтник. Держава також потребує верстатників широкого профілю та деревообробних верстатів, токарів, фрезерувальників, монтажників систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту, помічників машиніста тепловоза, монтажників систем утеплення будівель.

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– Заклади професійної освіти готові до прийому майбутніх відбудовників нашої країни, – каже Дніпров.

Також уряд на доручення президента України виділить з резервоного фонду понад 86 млн грн для компенсації витрат закладів вищої освіти на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання.

– Йдеться про звільнення від сплати заборгованості за навчання більше 13 тис. студентів з окупованих територій. Президент обіцяв державну допомогу здобувачам освіти, зокрема, тим, хто зареєстрований у зоні бойових дій, а також тим, хто перебуває чи перебував у тимчасовій окупації, – додає він.

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Фото: Depositphotos

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