К середине сентября Россия планирует аннексировать пятую часть Украины – Bloomberg

Июль, 21 в 17:18

К середине сентября Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины.

По данным Bloomberg, голосование должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Источники издания уточняют, что вместе с уже оккупированными территориями присоединить хотят и области, которые армия РФ планирует занять за оставшееся до сентября время.

Сейчас смотрят

— Если России удастся аннексия всех неподконтрольных Киеву территорий, Украина лишится примерно пятой части своей территории, в частности, наземного сообщения с Крымом и ключевых для украинского экспорта транспортных маршрутов в Черном море, — говорится в сообщении.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова с признанием в желании России захватить больше территории Украины. Он призвал всех партнеров усилить санкции против Российской Федерации и ускорить поставки оружия в Украину.

Источник: Bloomberg

Фото: Getty Images