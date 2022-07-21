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Факты / Украина

К середине сентября Россия планирует аннексировать пятую часть Украины – Bloomberg

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російські окупанти

К середине сентября Кремль планирует провести референдум о присоединении захваченных территорий Украины.

По данным Bloomberg, голосование должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Источники издания уточняют, что вместе с уже оккупированными территориями присоединить хотят и области, которые армия РФ планирует занять за оставшееся до сентября время.

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— Если России удастся аннексия всех неподконтрольных Киеву территорий, Украина лишится примерно пятой части своей территории, в частности, наземного сообщения с Крымом и ключевых для украинского экспорта транспортных маршрутов в Черном море, — говорится в сообщении.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова с признанием в желании России захватить больше территории Украины. Он призвал всех партнеров усилить санкции против Российской Федерации и ускорить поставки оружия в Украину.

Источник: Bloomberg

Фото: Getty Images

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