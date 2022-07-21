До середини вересня Росія планує анексувати п’яту частину України – Bloomberg

Липень, 21 в 17:18

До середини вересня Кремль планує провести референдум про приєднання захоплених територій України.

За даними Bloomberg, голосування повинно відбутися у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Джерела видання уточнюють, що разом з уже окупованими територіями приєднати хочуть і області, які армія РФ може зайняти за час, що залишився до вересня.

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– Якщо Росії вдасться анексія всіх непідконтрольних Києву територій, Україна позбудеться приблизно п’ятої частини своєї території, зокрема наземного сполучення з Кримом та ключових для українського експорту транспортних маршрутів у Чорному морі, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова із зізнанням у бажанні Росії захопити більше території України. Він закликав усіх партнерів посилити санкції проти Російської Федерації та прискорити постачання зброї в Україну.

Джерело: Bloomberg

Фото: Getty Images