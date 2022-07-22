Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм
20 липня у парламенті зареєстрували законопроєкт №7570 щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні правопорушення.
Нардепи, перш за все, хочуть визначити ознаки колаборації для розмежування колабораційної діяльності й державної зради (ст. 111 КК України) та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ст. 436-2 КК України), а також від інших суміжних кримінальних правопорушень.
Покарання за колабораційну діяльність та суміжні правопорушення.
Зараз дивляться
|Публічні заклики до підтримки рішень чи дій держави-агресора чи до співпраці з нею
|Виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років або без такого
|Здійснення інформаційної діяльності
|Дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти України
|Провадження узгодженої з державою-агресором господарської діяльності, яка передбачає здійснення на її користь платежів, що мають податковий характер
|Зайняття посади, не пов’язаної з виконанням функцій службової особи, в окупаційній адміністрації держави-агресора або підконтрольному державі-агресору самопроголошеному органі, який узурпував виконання владних функцій на тимчасово окупованій території України
|Позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої
|Організація або проведення незаконних виборів чи референдуму
|Публічні заклики до проведення незаконних виборів чи референдуму
|Організація або проведення заходу політичного характеру щодо реалізації чи підтримки рішень або дій держави-агресора
|Активна участь у такому заході
|Зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій представника влади чи іншої службової особи, в окупаційній адміністрації держави-агресора або підконтрольному державі-агресору самопроголошеному органі, який узурпував виконання владних функцій на тимчасово окупованій території України, внаслідок призначення чи обрання до такого органу, або в установі чи організації, створеній такою адміністрацією чи таким органом
|Позбавленняя волі на строк від 10 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої
|Зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій службової особи в незаконному судовому, правоохоронному органі, органі державної безпеки чи розвідувальному органі держави-агресора
|Участь в незаконному збройному чи воєнізованому формуванні держави-агресора або в незаконному збройному чи воєнізованому формуванні, керованому та фінансованому державою-агресором
|Вчинення діяння, передбаченого частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, що призвело до загибелі людей, великої матеріальної шкоди чи інших тяжких наслідків
|Позбавлення волі на строк від 13 до 15 років або довічне позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої
Також у законопроєкті депутати визначили: “не вважається колабораційною діяльністю в розумінні цієї статті співпраця з державою-агресором, якщо вона є”:
- вимушеною, здійснюваною проти власних переконань та волі, при цьому особа вжила всіх можливих за конкретних умов заходів, щоби не спричинити або мінімізувати шкоду суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздатності та безпеці України;
- спрямованою виключно на забезпечення життєдіяльності населеного пункту чи інтересів громади, що відповідають законам України.
Джерело: Верховна Рада