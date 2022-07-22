Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

Липень, 21 в 22:07

20 липня у парламенті зареєстрували законопроєкт №7570 щодо вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні правопорушення.

Нардепи, перш за все, хочуть визначити ознаки колаборації для розмежування колабораційної діяльності й державної зради (ст. 111 КК України) та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ст. 436-2 КК України), а також від інших суміжних кримінальних правопорушень.

Покарання за колабораційну діяльність та суміжні правопорушення.

Зараз дивляться

Публічні заклики до підтримки рішень чи дій держави-агресора чи до співпраці з нею Виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років або без такого Здійснення інформаційної діяльності Дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти України Провадження узгодженої з державою-агресором господарської діяльності, яка передбачає здійснення на її користь платежів, що мають податковий характер

Зайняття посади, не пов’язаної з виконанням функцій службової особи, в окупаційній адміністрації держави-агресора або підконтрольному державі-агресору самопроголошеному органі, який узурпував виконання владних функцій на тимчасово окупованій території України Позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої Організація або проведення незаконних виборів чи референдуму Публічні заклики до проведення незаконних виборів чи референдуму Організація або проведення заходу політичного характеру щодо реалізації чи підтримки рішень або дій держави-агресора Активна участь у такому заході

Зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій представника влади чи іншої службової особи, в окупаційній адміністрації держави-агресора або підконтрольному державі-агресору самопроголошеному органі, який узурпував виконання владних функцій на тимчасово окупованій території України, внаслідок призначення чи обрання до такого органу, або в установі чи організації, створеній такою адміністрацією чи таким органом Позбавленняя волі на строк від 10 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої Зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій службової особи в незаконному судовому, правоохоронному органі, органі державної безпеки чи розвідувальному органі держави-агресора Участь в незаконному збройному чи воєнізованому формуванні держави-агресора або в незаконному збройному чи воєнізованому формуванні, керованому та фінансованому державою-агресором

Вчинення діяння, передбаченого частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, що призвело до загибелі людей, великої матеріальної шкоди чи інших тяжких наслідків Позбавлення волі на строк від 13 до 15 років або довічне позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої

Також у законопроєкті депутати визначили: “не вважається колабораційною діяльністю в розумінні цієї статті співпраця з державою-агресором, якщо вона є”:

вимушеною, здійснюваною проти власних переконань та волі, при цьому особа вжила всіх можливих за конкретних умов заходів, щоби не спричинити або мінімізувати шкоду суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздатності та безпеці України;

спрямованою виключно на забезпечення життєдіяльності населеного пункту чи інтересів громади, що відповідають законам України.

Джерело: Верховна Рада