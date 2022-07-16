Россия готовится к новому этапу наступления: в разведке спрогнозировали дальнейшие действия Кремля
Российская армия сейчас готовится к новому этапу наступательных действий в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку российских войск.
— По нашей оценке, в первую очередь было заслушивание командования по дальнейшим действиям. Он подвел итоги мер, а по некоторым данным даже вручал награды наиболее “отличившимся” офицерам и генералам. Однозначно – сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий, – считает он.
Международные аналитики также утверждают о вероятном выходе российских войск из оперативной паузы на Донбассе.
В частности, согласно информации Института изучения войны, российская армия в ближайшее время может начать более масштабное наступление по линии Славянска, Северска и Бахмута. Если так называемая пауза действительно закончилась, тогда оккупанты могут продолжить наступление в ближайшие 72 часа.