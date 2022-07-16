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Факты / Украина / Общество

Россия готовится к новому этапу наступления: в разведке спрогнозировали дальнейшие действия Кремля

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия готовится к новому этапу наступления: в разведке спрогнозировали дальнейшие действия Кремля
Фото: Depositphotos

Российская армия сейчас готовится к новому этапу наступательных действий в полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку российских войск.

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— По нашей оценке, в первую очередь было заслушивание командования по дальнейшим действиям. Он подвел итоги мер, а по некоторым данным даже вручал награды наиболее “отличившимся” офицерам и генералам. Однозначно – сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий, – считает он.

Международные аналитики также утверждают о вероятном выходе российских войск из оперативной паузы на Донбассе.

В частности, согласно информации Института изучения войны, российская армия в ближайшее время может начать более масштабное наступление по линии Славянска, Северска и Бахмута. Если так называемая пауза действительно закончилась, тогда оккупанты могут продолжить наступление в ближайшие 72 часа.

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