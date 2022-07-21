Липень, 21 в 17:08

Країна-агресор Росія може брати оперативні паузи в повномасштабній війні проти України. Проте її ключова стратегічна мета – окупація всієї території нашої держави – не змінилася.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання, коли і за яких умов може завершитися війна.

Він наголосив, що воєнні дії можуть завершитися лише перемогою України.

Зараз дивляться

– Війна може однозначно закінчитися тільки нашою перемогою, це по-перше. По-друге, ми не виключаємо, що РФ буде брати якісь оперативні паузи. А найосновніше –здійснюватиме все можливе, щоб посадити нас за стіл переговорів і вирішити ті питання, які для неї зараз найбільш актуальні: це окуповані території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, – поінформував представник ГУР.

Скібіцький пояснив, що Херсонська область дуже важлива для окупантів, зокрема для забезпечення окупованого Кримського півострову електроенергією та водою.

– Але це не фінальна крапка цієї війни, тому що основна стратегічна мета РФ залишається незмінною: це повна окупація нашої держави, – зазначив представник ГУР.

Скібіцький додав, що будь-які переговори можуть спричинити ситуацію, за якої РФ використовуватиме нові окуповані території України як плацдарм для відновлення повномасштабної агресії. А тому нашій державі потрібна лише перемога.

– Будь-які переговори, а ми вже маємо досвід 2014-2015 років, можуть призвести до того, що окуповані території будуть використовуватися як плацдарм для відновлення і розширення широкомасштабної агресії проти нашої держави. Тому відповідь дуже проста: тільки наша перемога, – заявив він.

Нещодавно в українській розвідці інформували, що армія РФ зараз готується до нового етапу наступу в повномасштабній війні проти України.

А в британській розвідці заявили, що найближчою політичною метою Росії є захоплення всієї Донецької області.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Генеральний штаб ЗСУ