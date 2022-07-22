Июль, 22 в 12:47

В Краматорске спасатели изъяли из-под завалов разрушенной школы тела еще двоих погибших в результате ракетных обстрелов города ночью 21 июля.

Утром 22 июля они завершили аварийно-спасательные и поисковые работы.

– Проведена расчистка и разбор около 205 тонн разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из-под завалов тела трех мужчин, – рассказали в ГСЧС.

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В ночь на 21 июля российские оккупанты обстреляли промышленную часть Краматорска, а также разрушили местную школу.

В тот же день работники ГСЧС извлекли тело мужчины.

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