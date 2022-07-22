Дістали тіла ще двох людей: у Краматорську завершили розбирати завали зруйнованої школи
У Краматорську рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованої школи тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного обстрілу міста вночі 21 липня.
Вранці 22 липня вони завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
– Проведено розчищення та розбір близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків, – розповіли в ДСНС.
У ніч проти 21 липня російські окупанти обстріляли промислову частину Краматорська, а також зруйнували місцеву школу.
Того ж дня працівники ДСНС витягли тіло чоловіка.
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