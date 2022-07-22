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Факти / Україна

Дістали тіла ще двох людей: у Краматорську завершили розбирати завали зруйнованої школи

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Школа у Краматорську
Фото: ДСНС

У Краматорську рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованої школи тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного обстрілу міста вночі 21 липня.

Вранці 22 липня вони завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

– Проведено розчищення та розбір близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків, – розповіли в ДСНС.

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У ніч проти 21 липня російські окупанти обстріляли промислову частину Краматорська, а також зруйнували місцеву школу.

Того ж дня працівники ДСНС витягли тіло чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС
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