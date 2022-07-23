Пытки, бесчеловечное обращение и похищения: Human Rights Watch о преступлениях РФ на Юге Украины

Июль, 23 в 12:59

Российские военные похищают и пытают людей в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий доклад обнародовали правозащитники из организации Human Rights Watch.

Они поговорили с 71 человеком из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и 10 других городов и поселков Херсонской и Запорожской областей.

– Российские войска превратили оккупированные территории на Юге Украины в пропасть страха и дикого беззакония. Пытки, бесчеловечное обращение, произвольное задержание и незаконное лишение свободы гражданских лиц являются одними из очевидных военных преступлений, которые мы задокументировали, – заявила представительница HRW Юлия Горбунова.

Граждане описали 42 случая, когда российские военные похищали, удерживали без связи с внешним миром и пытали гражданских.

Сейчас смотрят

Также Human Rights Watch задокументировала пытки военнослужащих теробороны Херсона. Двое из них умерли. 27 марта российские военные похитили командира теробороны Херсона Виталия Лапчука, его заместителя Дениса Миронова и добровольца теробороны.

Миронов умер от травм, которые получил после избиения в плену. Тело Лапчука, которого, по словам его жены, также сильно избили в плену, обнаружили 22 мая в реке. Его руки были связаны, а к ногам привязана гиря.

Доброволец теробороны, который также получил травмы, выжил. Он вернулся домой в рамках обмена пленными.

В докладе правозащитники описали задержания журналистов, активистов, протестующих, местных чиновников. О местонахождении некоторых из них родственникам до сих пор ничего не известно.

В Human Rights Watch напомнили, что незаконные задержания и похищения запрещены международным гуманитарным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.

Источник: Human Rights Watch