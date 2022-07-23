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Факты / Украина

Пытки, бесчеловечное обращение и похищения: Human Rights Watch о преступлениях РФ на Юге Украины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Пытки, бесчеловечное обращение и похищения: Human Rights Watch о преступлениях РФ на Юге Украины

Российские военные похищают и пытают людей в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий доклад обнародовали правозащитники из организации Human Rights Watch.

Они поговорили с 71 человеком из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и 10 других городов и поселков Херсонской и Запорожской областей.

– Российские войска превратили оккупированные территории на Юге Украины в пропасть страха и дикого беззакония. Пытки, бесчеловечное обращение, произвольное задержание и незаконное лишение свободы гражданских лиц являются одними из очевидных военных преступлений, которые мы задокументировали, – заявила представительница HRW Юлия Горбунова.

Граждане описали 42 случая, когда российские военные похищали, удерживали без связи с внешним миром и пытали гражданских.

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Также Human Rights Watch задокументировала пытки военнослужащих теробороны Херсона. Двое из них умерли. 27 марта российские военные похитили командира теробороны Херсона Виталия Лапчука, его заместителя Дениса Миронова и добровольца теробороны.

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Миронов умер от травм, которые получил после избиения в плену. Тело Лапчука, которого, по словам его жены, также сильно избили в плену, обнаружили 22 мая в реке. Его руки были связаны, а к ногам привязана гиря.

Доброволец теробороны, который также получил травмы, выжил. Он вернулся домой в рамках обмена пленными.

В докладе правозащитники описали задержания журналистов, активистов, протестующих, местных чиновников. О местонахождении некоторых из них родственникам до сих пор ничего не известно.

В Human Rights Watch напомнили, что незаконные задержания и похищения запрещены международным гуманитарным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.

Источник: Human Rights Watch

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